Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

8 октября, 02:52

Йокич пропустит предсезонный матч против «Чикаго» из-за травмы запястья

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Центровой «Денвера» Никола Йокич получил травму перед предсезонным матчем НБА против «Чикаго», сообщает журналистка Кэти Уиндж.

У 27-летнего серба растяжение связок правого запястья, из-за которого он не сможет сыграть против «Буллз».

Йокич в первом предсезонном матче против «Оклахомы» (101:112) провел на площадке 15 минут, в которых набрал 2 очка, сделал 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

Матч «Чикаго» — «Денвер» пройдет сегодня, 8 октября и начнется в 3.00 мск.

БК Денвер Наггетс
БК Чикаго Буллз
Никола Йокич
0
Читайте также
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появилось видео драки Грина и Пула на тренировке «Голден Стэйт»

Центровой «Денвера» Йокич избежал серьезной травмы запястья
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости