Йокич пропустит предсезонный матч против «Чикаго» из-за травмы запястья

Центровой «Денвера» Никола Йокич получил травму перед предсезонным матчем НБА против «Чикаго», сообщает журналистка Кэти Уиндж.

У 27-летнего серба растяжение связок правого запястья, из-за которого он не сможет сыграть против «Буллз».

Йокич в первом предсезонном матче против «Оклахомы» (101:112) провел на площадке 15 минут, в которых набрал 2 очка, сделал 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

Матч «Чикаго» — «Денвер» пройдет сегодня, 8 октября и начнется в 3.00 мск.