Бывший главный тренер «Далласа» Карлайл возглавит «Индиану»

Бывший главный тренер «Далласа» Рик Карлайл возглавит «Индиану», сообщает журналист ESPN Тим Макмахон.

61-летний специалист подпишет четырехлетний контракт на 29 миллионов долларов с клубом, который ранее уже возглавлял (2003-2007).

По информации другого инсайдера Эдриана Войнаровски, «Индиана» планировала провести собеседования с несколькими кандидатами на должность главного тренера, однако они были отменены после того, как клуб быстро достиг договоренности с Карлайлом, при этом не допустив утечки информации о переговорах.

Карлайл ушел из «Маверикс» 18 июня, после того как отработал в клубе 13 лет. Под его руководством «Даллас» стал чемпионом НБА в 2011 году.

«Индиана» отправила в отставку главного тренера Нэйта Бьоркгрена 9 июня.

