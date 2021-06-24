Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Бывший главный тренер «Далласа» Карлайл возглавит «Индиану»

19:25
Теги:

Бывший главный тренер «Далласа» Рик Карлайл возглавит «Индиану», сообщает журналист ESPN Тим Макмахон.

61-летний специалист подпишет четырехлетний контракт на 29 миллионов долларов с клубом, который ранее уже возглавлял (2003-2007).

По информации другого инсайдера Эдриана Войнаровски, «Индиана» планировала провести собеседования с несколькими кандидатами на должность главного тренера, однако они были отменены после того, как клуб быстро достиг договоренности с Карлайлом, при этом не допустив утечки информации о переговорах.

Карлайл ушел из «Маверикс» 18 июня, после того как отработал в клубе 13 лет. Под его руководством «Даллас» стал чемпионом НБА в 2011 году.

«Индиана» отправила в отставку главного тренера Нэйта Бьоркгрена 9 июня.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/espn_macmahon/status/1408080007268900866

Читайте также

Германия чудом пролезла в плей-офф. Венгрия остановилась в шаге от главной сенсации Евро
Москвич отрезал себе гениталии посреди улицы
Врачи поставили рак Николь Кузнецовой
ФСБ опубликовала кадры предупредительной стрельбы британскому эсминцу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд