Бывший главный тренер «Далласа» Карлайл возглавит «Индиану»
Бывший главный тренер «Далласа» Рик Карлайл возглавит «Индиану», сообщает журналист ESPN Тим Макмахон.
61-летний специалист подпишет четырехлетний контракт на 29 миллионов долларов с клубом, который ранее уже возглавлял (2003-2007).
По информации другого инсайдера Эдриана Войнаровски, «Индиана» планировала провести собеседования с несколькими кандидатами на должность главного тренера, однако они были отменены после того, как клуб быстро достиг договоренности с Карлайлом, при этом не допустив утечки информации о переговорах.
Карлайл ушел из «Маверикс» 18 июня, после того как отработал в клубе 13 лет. Под его руководством «Даллас» стал чемпионом НБА в 2011 году.
«Индиана» отправила в отставку главного тренера Нэйта Бьоркгрена 9 июня.
Sources: The Pacers are hiring Rick Carlisle as head coach. He will sign a 4-year, $ 29 million contract.— Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 24, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/espn_macmahon/status/1408080007268900866
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