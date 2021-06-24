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Янг повторил рекорд Леброна Джеймса и Коби Брайанта

07:22
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«Атланта» в первом матче полуфинала плей-офф НБА переиграла «Милуоки» (116:113). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хокс» Трэй Янг, набравший 48 очков и 11 передач.

Как сообщает пресс-служба лиги, 22-летний американец повторил рекорд Леброна Джеймса и Коби Брайанта по результативности в плей-офф НБА в возрасте до 23 лет. Леброн набрал 48 очков в одном матче плей-офф в 2007 году, а Коби — в 2001-м.

Следующая игра в серии состоится 26 июня. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора
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