Янг повторил рекорд Леброна Джеймса и Коби Брайанта
«Атланта» в первом матче полуфинала плей-офф НБА переиграла «Милуоки» (116:113). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хокс» Трэй Янг, набравший 48 очков и 11 передач.
Как сообщает пресс-служба лиги, 22-летний американец повторил рекорд Леброна Джеймса и Коби Брайанта по результативности в плей-офф НБА в возрасте до 23 лет. Леброн набрал 48 очков в одном матче плей-офф в 2007 году, а Коби — в 2001-м.
Следующая игра в серии состоится 26 июня. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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