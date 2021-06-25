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Крис Пол готов сыграть против «Клипперс»

00:23

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол готов сыграть в третьем матче полуфинальной серии НБА против «Клипперс», сообщает ESPN.

36-летний американец, пропустивший первые две встречи из-за карантина в связи с протоколом безопасности из-за пандемии коронавируса, сдал отрицательный тест. Накануне он присоединился к общей группе команды.

«Финикс» ведет в серии против «Клипперс» со счетом 2-0. Третий матч состоится в пятницу, 25 июня.

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