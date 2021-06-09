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«Индиана» отправила в отставку главного тренера

21:18
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«Индиана» начнет следующий сезон НБА с новым главным тренером. Нэйт Бьоркгрен был отправлен в отставку, сообщает сайт клуба.

В трехлетнем контракте Бьоркгрена оставался один гарантированный сезон. Нэйт возглавил «Пэйсерс» в 2020 году, под его руководством команда заняла 9-е место на Востоке, но уступила в решающем матче плей-ин «Вашингтону» и не вышла в плей-офф.

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