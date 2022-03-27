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Айверсон: «В последний раз видел Брайанта на церемонии по выводу его номера из обращения»

Бывший баскетболист «Детройта» Айверсон рассказал о последней встрече с Брайантом
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший разыгрывающий «Детройта» Аллен Айверсон рассказал, когда он в последний раз видел легенду «Лейкерс» Коби Брайанта.

«Ну и вопрос, — приводит слова Айверсона официальный сайт НБА. — Я даже не задумывался об этом, потому что никто никогда не спрашивал меня. В последний раз видел Брайанта на церемонии по выводу его номера из обращения. Помню, как обнял его. У него на руках был ребенок, младшая дочь. С ума сойти».

Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.

Источник: https://www.nba.com/service-unavailable.html
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Коби Брайант
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