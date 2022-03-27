О'Нил: «Подписал контракт с «Бостоном», чтобы догнать Брайанта по чемпионским титулам»

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил заявил, что считает себя одним из двух самых доминирующих игроков в истории.

«Я никогда не хотел быть лучшим в истории, — приводит слова О'Нила. — Претендентов действительно слишком много: Майкл Джордан, Коби Брайанта, Леброн Джеймс. Моя категория — это самый доминирующий игрок. В ней всего один или два человека, и меня это устраивает. Это либо я, либо Уилт Чемберлен. По чемпионским титулам я уже обошел Чемберлен. Оставалось обойти его очкам за карьеру. Я подписал контракт с «Бостоном», чтобы догнать Брайанта по чемпионским титулам и обойти Уилта по очкам. Если бы обошел его, я бы заявил, что я самый доминирующий игрок в истории и не хочу больше слышать других имен. Но поскольку я не сделал этого, позволяю вам произносить его имя».

Напомним, что О'Нил объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2010/11.