Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 12:48

О'Нил: «Подписал контракт с «Бостоном», чтобы догнать Брайанта по чемпионским титулам»

О'Нил считает себя одним из двух самых доминирующих игроков в истории НБА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил заявил, что считает себя одним из двух самых доминирующих игроков в истории.

«Я никогда не хотел быть лучшим в истории, — приводит слова О'Нила. — Претендентов действительно слишком много: Майкл Джордан, Коби Брайанта, Леброн Джеймс. Моя категория — это самый доминирующий игрок. В ней всего один или два человека, и меня это устраивает. Это либо я, либо Уилт Чемберлен. По чемпионским титулам я уже обошел Чемберлен. Оставалось обойти его очкам за карьеру. Я подписал контракт с «Бостоном», чтобы догнать Брайанта по чемпионским титулам и обойти Уилта по очкам. Если бы обошел его, я бы заявил, что я самый доминирующий игрок в истории и не хочу больше слышать других имен. Но поскольку я не сделал этого, позволяю вам произносить его имя».

Напомним, что О'Нил объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2010/11.

Источник: https://www.gq.com/story/real-life-diet-shaquille-oneal?utm_social-type=owned&utm_brand=gqsports&mbid=social_twitter&fbclid=IwAR2XNhLasMR8ej1jHTBGPTae-P0BqklcNUDoLa4Lo_o6puv0bkfdspXOezs
Коби Брайант
1
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Слезы по Камиле. Какой стала Валиева через месяц после кошмара Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Айверсон: «В последний раз видел Брайанта на церемонии по выводу его номера из обращения»

Шакил О'Нил: «Врач сказал, что у меня апноэ во сне и я могу умереть»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости