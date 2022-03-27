Защитник «Оклахомы» Гидди пропустит остаток сезона из-за травмы бедра

Защитник «Оклахомы» Джош Гидди пропустит остаток сезона из-за травмы бедра, сообщает пресс-служба НБА со ссылкой на главного тренера «Тандер» Марка Дэйно.

19-летний австралиец не появлялся на площадке с конца февраля. «Оклахома» приняла решение не форсировать восстановление игрока, поскольку команда не борется за выход в плей-офф.

Гидди проводит дебютный сезон в НБА, «Оклахома» выбрала его под 6-м номером драфта-2021. Баскетболист набирал в среднем 12,5 очка, 7,8 подбора и 6,4 передачи за игру.

«Оклахома» занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 21 победой в 74 матчах.