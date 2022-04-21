Букер из-за травмы пропустит 3-й и 4-й матчи против «Нью-Орлеана»

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер получил травму и не поможет команде в ближайших играх. Как сообщает ESPN, у 25-летнего американца выявлено легкое растяжение правого подколенного сухожилия.

Таким образом, Букер не сыграет против «Нью-Орлеана» в третьем и четвертых матчах первого раунда плей-офф НБА. Игрок травмировался во втором матче против «Пеликанс».

Счет в серии равный — 1-1. Третья игра пройдет в субботу, 23 апреля. Начало — в 4.30 по московскому времени.