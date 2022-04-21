Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 02:07

Барнс сможет сыграть против «Филадельфии» в третьем матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Торонто» Скотти Барнс сможет помочь команде в ближайшем матче. Как сообщает Rookie Wire, 20-летний американец сыграет в третьем матче плей-офф против «Филадельфии».

«Он достаточно хорошо выглядит. Его восстановление проходит отлично», — отметил главный тренер команды Ник Нерс.

Напомним, Барнс пропустил второй матч серии из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

В первых двух матчах серии «Филадельфия» одержала победы и ведет в серии — 2-0. Третья игра состоится сегодня и начнется в 3.00 по московскому времени.

БК Торонто Рэпторз
0
Читайте также
«Это дискриминация по национальному признаку». ATP вступилась за россиян после изгнания с Уимблдона
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Финикса» Букер с большой вероятностью пропустит два следующих матча в серии с «Нью-Орлеаном»

Букер из-за травмы пропустит 3-й и 4-й матчи против «Нью-Орлеана»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости