Барнс сможет сыграть против «Филадельфии» в третьем матче

Форвард «Торонто» Скотти Барнс сможет помочь команде в ближайшем матче. Как сообщает Rookie Wire, 20-летний американец сыграет в третьем матче плей-офф против «Филадельфии».

«Он достаточно хорошо выглядит. Его восстановление проходит отлично», — отметил главный тренер команды Ник Нерс.

Напомним, Барнс пропустил второй матч серии из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

В первых двух матчах серии «Филадельфия» одержала победы и ведет в серии — 2-0. Третья игра состоится сегодня и начнется в 3.00 по московскому времени.