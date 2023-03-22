Брукс пропустит матч с «Хьюстоном» из-за дисквалификации

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс дисквалифицирован на один матч за 18 технических фолов в сезоне. Он получил его в матче с «Далласом» (112:108) за провокацию в адрес скамейки запасных соперника после данка.

Таким образом, 27-летний канадец не сыграет против «Хьюстона». Матч состоится в четверг, 23 марта. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

В этом сезоне Брукс сыграл 65 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 14,2 очка, 3,3 подбора и 2,6 передачи.