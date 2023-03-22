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Шакил О'Нил — об операции: «Я в порядке, не волнуйтесь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил рассказал о своем состоянии после операции по замене тазобедренного сустава.

«Всем неравнодушным людям. Во-первых, позвольте мне начать со слов благодарности. Я в порядке. Просто нужно было сделать глютеопластику, также известную как замена тазобедренного сустава. Но да, я в порядке, не волнуйтесь», — написал Шакил в социальной сети.

Американец выступал в НБА с 1992 по 2011 год. С 2016 года он является членом Зала славы баскетбола.

Шакил О`Нил
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