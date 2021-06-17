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Брукс покинул «Вашингтон»

03:48

«Вашингтон» объявил на официальном сайте, что главный тренер Скотт Брукс покинет команду. Клуб не будет продлевать контракт со специалистом.

Брукс работал с командой с 2016 года. В этом сезоне команда заняла 8-е место в Восточной конференции и проиграла в предварительном раунде плей-офф.

Напомним, ранее Брукс работал главным тренером в «Оклахома-Сити» (2008-2015).

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Евгений Козинов все материалы автора
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