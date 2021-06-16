Стали известны имена претендентов на пост главного тренер «Нью-Орлеана»

«Нью-Орлеан» в скором времени приступит к поиску нового главного тренера после отставки Стэна Ван Ганди, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Одним из основных кандидатов должна стать 55-летняя Тереза Уизерспун, вошедшая в тренерский штаб «Пеликанс» в качестве ассистента в 2020 году. Она провела всего один год на тренерской работе в НБА.

Также «Пеликанс» планируют вернуться к списку кандидатов, из числа которых клуб выбирал тренера в прошлом году — возглавить команду могут ассистенты из «Бруклина» Жак Вон или Айме Удока, Чарльз Ли из «Милуоки», а также помощник Фрэнка Вогеля в «Лейкерс» Джейсон Кидд.