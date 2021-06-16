Стали известны имена претендентов на пост главного тренер «Нью-Орлеана»
«Нью-Орлеан» в скором времени приступит к поиску нового главного тренера после отставки Стэна Ван Ганди, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Одним из основных кандидатов должна стать 55-летняя Тереза Уизерспун, вошедшая в тренерский штаб «Пеликанс» в качестве ассистента в 2020 году. Она провела всего один год на тренерской работе в НБА.
Также «Пеликанс» планируют вернуться к списку кандидатов, из числа которых клуб выбирал тренера в прошлом году — возглавить команду могут ассистенты из «Бруклина» Жак Вон или Айме Удока, Чарльз Ли из «Милуоки», а также помощник Фрэнка Вогеля в «Лейкерс» Джейсон Кидд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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