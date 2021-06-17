«Атланта» обыграла «Филадельфию»
«Атланта» переиграла «Филадельфию» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА (109:106). Счет в серии стал 3-2 в пользу «Хокс».
Следующая игра состоится 19 июня.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Пятый матч
«Филадельфия» — «Атланта» — 106:109 (38:24, 24:16, 25:29, 19:40)
Ф: Эмбиид (37 + 13 подборов), Сет Карри (36).
А: Янг (39), Коллинз (19 + 11 подборов), Галлинари (16).
Счет в серии: 2-3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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