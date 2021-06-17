Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Атланта» обыграла «Филадельфию»

05:50
Теги:

«Атланта» переиграла «Филадельфию» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА (109:106). Счет в серии стал 3-2 в пользу «Хокс».

Следующая игра состоится 19 июня.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Филадельфия» — «Атланта» — 106:109 (38:24, 24:16, 25:29, 19:40)

Ф: Эмбиид (37 + 13 подборов), Сет Карри (36).

А: Янг (39), Коллинз (19 + 11 подборов), Галлинари (16).

Счет в серии: 2-3.

Читайте также

Дмитрий Губерниев: «После эфира с Бузовой поразил уровень поддержки»
Италия вышла в плей-офф Евро-2020 благодаря победе над Швейцарией
Качественный план сборная России реализовала слабо. Тактический разбор матча с финнами
«Футбол 24»: «Россия выглядела довольно убого. Конкурент Малиновского в одиночку вытащил победу»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд