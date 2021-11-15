Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Бруклин» разгромил «Оклахому», а «Голден Стэйт» дома проиграл «Шарлотт»

«Бруклин» обыграл «Охклахому» в матче НБА
06:22

«Бруклин» обыграл «Оклахому-Сити» со счетом 120:96 в регулярном чемпионате НБА.

В составе победителей 33 очка набрал Кевин Дюрант, а Джеймс Харден сделал дабл-дабл из 16 очков и 13 передач.

У гостей наибольшее количество очков набрал Шей Жильжес-Александер — 23 очка. Победная серия «Оклахомы» прервалась на отметке в 4 матча.

В параллельных матчах турнира «Финикс» оказался сильнее «Хьюстона» (115:89), а «Голден Стэйт» дома проиграл «Шарлотт"(102:106), несмотря на 24 очка и 10 передач Стефена Карри.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Россия забыла, что для попадания на ЧМ-2022 против Хорватии нужно играть в футбол
НАТО заявило об отсутствии консенсуса в вопросе вступления Украины в альянс
0