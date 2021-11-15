«Бруклин» разгромил «Оклахому», а «Голден Стэйт» дома проиграл «Шарлотт»
«Бруклин» обыграл «Оклахому-Сити» со счетом 120:96 в регулярном чемпионате НБА.
В составе победителей 33 очка набрал Кевин Дюрант, а Джеймс Харден сделал дабл-дабл из 16 очков и 13 передач.
У гостей наибольшее количество очков набрал Шей Жильжес-Александер — 23 очка. Победная серия «Оклахомы» прервалась на отметке в 4 матча.
В параллельных матчах турнира «Финикс» оказался сильнее «Хьюстона» (115:89), а «Голден Стэйт» дома проиграл «Шарлотт"(102:106), несмотря на 24 очка и 10 передач Стефена Карри.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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