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42 очка Янга принесли «Атланте» победу над «Милуоки»

04:34
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«Атланта» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Милуоки» со счетом 120:100.

Самым результативным на паркете стал защитник «Хокс» Трей Янг, который набрал 42 очка и сделал 10 передач.

После этого матча «Атланта» с 5 победами занимает 13-е место в Восточной конференции, «Милуоки» с 6 победами — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Атланта» — «Милуоки» — 120:100 (32:24, 26:20, 31:33, 31:23)

15 ноября. Атланта. «Стейт Фарм Арена».

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Сергей Разин все материалы автора
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