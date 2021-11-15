42 очка Янга принесли «Атланте» победу над «Милуоки»
«Атланта» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Милуоки» со счетом 120:100.
Самым результативным на паркете стал защитник «Хокс» Трей Янг, который набрал 42 очка и сделал 10 передач.
После этого матча «Атланта» с 5 победами занимает 13-е место в Восточной конференции, «Милуоки» с 6 победами — на 12-й строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Атланта» — «Милуоки» — 120:100 (32:24, 26:20, 31:33, 31:23)
15 ноября. Атланта. «Стейт Фарм Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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