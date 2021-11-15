35 очков Дерозана принесли «Чикаго» победу над «Клипперс»
«Чикаго» одержал победу над «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча проходила на стадионе «Стейплс-центр» и завершилась со счетом 100:90.
Лучшую результативность в игре показал форвард «Буллз» Демар Дерозан, набрав 35 очков.
НБА.
Регулярный сезон.
«ЛА Клипперс» — «Чикаго» — 90:100 (17:30, 28:24, 26:23, 19:23)
15 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю