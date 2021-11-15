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35 очков Дерозана принесли «Чикаго» победу над «Клипперс»

08:10
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«Чикаго» одержал победу над «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча проходила на стадионе «Стейплс-центр» и завершилась со счетом 100:90.

Лучшую результативность в игре показал форвард «Буллз» Демар Дерозан, набрав 35 очков.

НБА.

Регулярный сезон.

«ЛА Клипперс» — «Чикаго» — 90:100 (17:30, 28:24, 26:23, 19:23)

15 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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