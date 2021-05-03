«Бруклин» объявил о заключении второго 10-дневного контракта с Майком Джеймсом

Американский защитник Майк Джеймс, ранее выступавший за московский ЦСКА, подписал второй 10-дневный контракт с «Бруклином», сообщает сайт клуба НБА.

Первый 10-дневный контракт между сторонами был заключен 23 апреля.

Джеймс сыграл за «Нетс» шесть матчей, в среднем за игру защитник набирал 6,2 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 3,7 передачи.