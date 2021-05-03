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«Бруклин» снова подпишет 10-дневный контракт с Майком Джеймсом

15:59
Майк Джеймс. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Майк Джеймс. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Разыгрывающий Майк Джеймс продолжит выступать за «Бруклин» в концовке регулярного чемпионата НБА, пишет в Twitter журналист Майк Стейн. В ближайшее время с 30-летним баскетболистом будет подписан второй 10-дневный контракт.

Джеймс заключил первое 10-дневное соглашение с «Нетс» 23 апреля. Он успел провести 6 матчей в составе новой команды, набирая 6,2 очка и 3,7 передачи при 1,5 потери.

Майк Джеймс, имеющий контракт с ЦСКА до 2023 года, получил разрешение от армейского клуба на выступление в НБА до конца текущего сезона.

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