«Бруклин» снова подпишет 10-дневный контракт с Майком Джеймсом

Разыгрывающий Майк Джеймс продолжит выступать за «Бруклин» в концовке регулярного чемпионата НБА, пишет в Twitter журналист Майк Стейн. В ближайшее время с 30-летним баскетболистом будет подписан второй 10-дневный контракт.

Джеймс заключил первое 10-дневное соглашение с «Нетс» 23 апреля. Он успел провести 6 матчей в составе новой команды, набирая 6,2 очка и 3,7 передачи при 1,5 потери.

Майк Джеймс, имеющий контракт с ЦСКА до 2023 года, получил разрешение от армейского клуба на выступление в НБА до конца текущего сезона.