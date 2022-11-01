Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:24

36 очков Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Индиану»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Индиану» со счетом 116:109.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 36 очков.

После этого матча «Бруклин» с двумя победами занимает 13-е место в Восточной конференции, «Индиана» с 3 победами — на 11-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Индиана» — 116:109 (33:18, 28:36, 31:31, 24:24)

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 111:118 (28:30, 24:22, 21:34, 38:32)

«Шарлотт» — «Сакраменто» — 108:115 (34:24, 33:28, 18:37, 23:26)

1 ноября

БК Бруклин Нетс
БК Индиана Пэйсерс
0
Читайте также
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
Трусова получила штраф за «Гран-при» в Сочи, и у нее нашли «лишний вес». Что происходит?
Эксперт рассказала о новых правилах поверки счетчиков с 1 ноября
Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков»
Украинский военный в интервью «Известиям» рассказал о масштабах потерь ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НБА лишила «Филадельфию» драфт-пиков второго раунда драфтов 2023 и 2024 годов
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости