36 очков Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Индиану»

«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Индиану» со счетом 116:109.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 36 очков.

После этого матча «Бруклин» с двумя победами занимает 13-е место в Восточной конференции, «Индиана» с 3 победами — на 11-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Индиана» — 116:109 (33:18, 28:36, 31:31, 24:24)

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 111:118 (28:30, 24:22, 21:34, 38:32)

«Шарлотт» — «Сакраменто» — 108:115 (34:24, 33:28, 18:37, 23:26)

1 ноября