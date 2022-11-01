Дабл-дабл Сиакама помог «Торонто» обыграть «Атланту»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Атланту» со счетом 139:109.

Самым результативным на паркете стал форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам, набравший 31 очко и сделавший 12 подборов.

После этого матча «Торонто» и «Атланта» имеют по 4 победы и занимают 4-е и 5-е места на Востоке соответственно.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Атланта» — 139:109 (34:28, 30:25, 31:27, 44:29)

«Милуоки» — «Детройт» — 110:108 (34:23, 26:29, 28:25, 22:31)

1 ноября