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31 октября, 23:43

НБА лишила «Филадельфию» драфт-пиков второго раунда драфтов 2023 и 2024 годов

Иван Шитик
Корреспондент
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Национальная баскетбольная ассоциация завершила расследование в отношении «Филадельфии». По его итогам клуб был лишен выбора во втором раунде на драфтах 2023 и 2024 годов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Сиксерс» нарушили правила лиги, начав вести переговоры со свободными агентами до официального открытия рынка.

Расследование лиги не выявило нарушений в сокращении зарплаты Джеймса Хардена почти на 15 миллионов долларов, но показало, что клуб раньше положенного времени начал вести переговоры со свободными агентами Дэньюэлом Хаусом и Пи Джей Такером.

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
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