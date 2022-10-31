НБА лишила «Филадельфию» драфт-пиков второго раунда драфтов 2023 и 2024 годов

Национальная баскетбольная ассоциация завершила расследование в отношении «Филадельфии». По его итогам клуб был лишен выбора во втором раунде на драфтах 2023 и 2024 годов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Сиксерс» нарушили правила лиги, начав вести переговоры со свободными агентами до официального открытия рынка.

Расследование лиги не выявило нарушений в сокращении зарплаты Джеймса Хардена почти на 15 миллионов долларов, но показало, что клуб раньше положенного времени начал вести переговоры со свободными агентами Дэньюэлом Хаусом и Пи Джей Такером.