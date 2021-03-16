«Бруклин» и «Клипперс» добились очередных побед

16 марта в НБА были сыграны очередные матчи регулярного сезона.

«Вашингтон» на своей площадке уступил «Милуоки» (122:133), несмотря на 37 очков атакующего защитника Брэдли Билла.

«Шарлотт» дома был сильнее «Сакраменто» (122:116), 29 очков у «Кингс» набрал разыгрывают ДеАарон Фокс.

Продолжил свою победную серию «Бруклин», который разобрался с «Нью-Йорком» (117:112), 34 очка у «Нетс» набрал Кайри Ирвинг.

25 очков словенского «большого» Луки Дончича не помогли «Далласу» справиться с «Клипперс» (109:119).

НБА. Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Милуоки» — 122:133 (23:32, 32:37, 34:36, 33:28)

16 марта.

«Шарлотт» — «Сакраменто» — 122:116 (32:37, 29:30, 30:29, 31:20)

16 марта.

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 117:112 (35:30, 32:25, 29:29, 21:28)

16 марта.

«Детройт» — «Сан-Антонио» — 99:109 (24:24, 26:36, 25:35, 24:14)

16 марта.

«Даллас» — «ЛА Клипперс» — 99:109 (23:31, 27:24, 28:30, 21:24)

16 марта.