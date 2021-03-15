«Нью-Орлеан» одержал победу в матче с «Клипперс»
06:26
«Нью-Орлеан» победил «Клипперс» (135:115) в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным в составе победителей стал Зайон Уильямсон — 27 очков. У гостей лучшим снайпером стал Кавай Леонард — 23 очка.
«Нью-Орлеан» занимает 11-е место в Западной конференции. «Клипперс» на четвертой позиции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Клипперс» — 135:115 (36:24, 31:33, 43:26, 25:32)
15 марта.
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