«Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт»

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях разгромил «Голден Стэйт» со счетом 128:97.

В составе «Уорриорз» больше всех набрал Стефен Карри — 27 очков. У Лейкерс самым результативным стал Монтрезл Харрелл (27 очков). Леброн Джеймс набрал 22 очка.

В других матчах «Финикс» на своей площадке победил «Мемфис» (122:99), а «Денвер» также дома обыграл «Индиану» — 121:106.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Лейкерс» — 97:128 (26:29, 24:36, 23:28, 24:35)

«Финикс» — «Мемфис» — 122:99 (24:25, 36:27, 36:25, 26:22)

«Денвер» — «Индиана» — 121:106 (32:32, 33:24, 22:35, 34:15)