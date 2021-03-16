«Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт»
08:14
«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях разгромил «Голден Стэйт» со счетом 128:97.
В составе «Уорриорз» больше всех набрал Стефен Карри — 27 очков. У Лейкерс самым результативным стал Монтрезл Харрелл (27 очков). Леброн Джеймс набрал 22 очка.
В других матчах «Финикс» на своей площадке победил «Мемфис» (122:99), а «Денвер» также дома обыграл «Индиану» — 121:106.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Лейкерс» — 97:128 (26:29, 24:36, 23:28, 24:35)
«Финикс» — «Мемфис» — 122:99 (24:25, 36:27, 36:25, 26:22)
«Денвер» — «Индиана» — 121:106 (32:32, 33:24, 22:35, 34:15)
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