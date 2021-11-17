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«Бруклин» проиграл «Голден Стэйт», несмотря на 24 очка Хардена

06:17

«Бруклин» на своем паркете потерпел поражение от «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:117. «Уорриорз» прервали трехматчевую победную серию «Нетс».

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 99:117 (34:31, 24:32, 18:35, 23:19)

Б: Харден (24), Дюрант (19), Браун (14).

Г: Карри (37), Уиггинс (19), Пул (17).

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Евгений Козинов все материалы автора
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