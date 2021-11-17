«Бруклин» проиграл «Голден Стэйт», несмотря на 24 очка Хардена
«Бруклин» на своем паркете потерпел поражение от «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:117. «Уорриорз» прервали трехматчевую победную серию «Нетс».
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 99:117 (34:31, 24:32, 18:35, 23:19)
Б: Харден (24), Дюрант (19), Браун (14).
Г: Карри (37), Уиггинс (19), Пул (17).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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