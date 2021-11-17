Зайон Уильямсон приступил к активным тренировкам
Лидер «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон, который продолжает восстанавливаться после перенесенной в межсезонье операции на стопе, приступил к тренировкам с разрешением контакта, сообщает инсайдер Марк Стейн.
До этого баскетболист занимался по индивидуальной программе в щадящем режиме.
1-й номер драфта НБА-2019 Уильямсон в нынешнем сезоне не провел за «Пеликанс» ни одного матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю