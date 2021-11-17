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Зайон Уильямсон приступил к активным тренировкам

01:08
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Лидер «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон, который продолжает восстанавливаться после перенесенной в межсезонье операции на стопе, приступил к тренировкам с разрешением контакта, сообщает инсайдер Марк Стейн.

До этого баскетболист занимался по индивидуальной программе в щадящем режиме.

1-й номер драфта НБА-2019 Уильямсон в нынешнем сезоне не провел за «Пеликанс» ни одного матча.

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Иван Шитик все материалы автора
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