Зайон Уильямсон приступил к активным тренировкам

Лидер «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон, который продолжает восстанавливаться после перенесенной в межсезонье операции на стопе, приступил к тренировкам с разрешением контакта, сообщает инсайдер Марк Стейн.

До этого баскетболист занимался по индивидуальной программе в щадящем режиме.

1-й номер драфта НБА-2019 Уильямсон в нынешнем сезоне не провел за «Пеликанс» ни одного матча.