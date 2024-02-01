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Сегодня, 08:41

«Милуоки» уступил «Портленду», Адетокунбо набрал 27 очков

Сергей Разин
корреспондент
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступил «Портленду» со счетом 116:119.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 27 очков.

После этого матча «Милуоки» с 32 победами занимает второе место в Восточной конференции, «Портленд» с 15 победами — на 14-й строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Милуоки» — 119:116 (37:38, 30:27, 29:26, 23:25)

1 февраля. Портленд. «Moda Center».

БК Милуоки Бакс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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