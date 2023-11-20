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Сегодня, 01:23

«Филадельфия» на выезде обыграла «Бруклин», у Эмбиида дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграла «Бруклин» со счетом 121:99.

Самым результативным на паркете стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 32 очка и сделавший 12 подборов. У его одноклубника Тайриз Макси 25 очков и 10 передач.

После этого матча «Филадельфия» с 10 победами занимает второе место в Восточной конференции, «Бруклин» с 6 победами — на десятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Филадельфия» — 99:121 (22:23, 27:38, 22:33, 28:27)

19 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center»

БК Бруклин Нетс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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