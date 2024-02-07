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Сегодня, 06:12

«Даллас» переиграл «Бруклин». Дончич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на выезде выиграл у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:107. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл — 35 очков и 18 подборов.

В других встречах «Майами» победил «Орландо» (121:95), «Нью-Йорк» обыграл «Мемфис» (123:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Даллас» — 107:119 (24:31, 23:34, 30:30, 30:24)

Б: Бриджес (28), Томас (16), О'Нил (18).

Д: Ирвинг (36), Дончич (35 + 18 подборов), Хардуэй (14), Грин (12).

«Майами» — «Орландо» — 121:95 (26:19, 30:30, 40:26, 25:20)

М: Батлер (23), Розир (18), Хирро (14), Адебайо (14).

О: Банкеро (23), Картер (15), Ф. Вагнер (13).

«Нью-Йорк» — «Мемфис» — 123:113 (33:24, 37:22, 27:28, 26:39)

Н: Дивинченцо (32), Брансон (27), Ачиува (17), Хартенштайн (17).

М: В. Уильямс (19), Джексон (16), Родди (15), Гильярд (12), Джемисон (12), Кеннард (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Бруклин Нетс
БК Даллас Маверикс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Нью-Йорк Никс
БК Орландо Мэджик
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