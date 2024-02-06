Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:08

Леброн Джеймс: «Нравится, кто находится в раздевалке «Лейкерс»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что ему нравится в раздевалке своей команды.

«Главное, что мы имеем тех, кто уже у нас есть, так что говорить больше не о чем. Для меня это не вопрос. Мне нравится, кто у нас в раздевалке. Я не зацикливаюсь на этом», — цитирует Джеймса Clutch Points.

Сегодня, 6 февраля, «Шарлотт Хорнетс» проиграл дома «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:124.

Форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, четырьмя подборами и семью передачами.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
0
Читайте также
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
Большунов одержал 17-ю победу в 17 гонках сезона Кубка России
Пассажиры выехавшего за пределы ВПП в Саранске самолета рассказали о случившемся
Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на город Губкин Белгородской области
Свалку куриных яиц нашли в поселке под Омском
В СМИ рассказали об удивлении обращением Шойгу к новому министру обороны КНР
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Клипперс» победили «Атланту», «Нью-Орлеан» разгромил «Торонто»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости