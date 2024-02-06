Леброн Джеймс: «Нравится, кто находится в раздевалке «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что ему нравится в раздевалке своей команды.

«Главное, что мы имеем тех, кто уже у нас есть, так что говорить больше не о чем. Для меня это не вопрос. Мне нравится, кто у нас в раздевалке. Я не зацикливаюсь на этом», — цитирует Джеймса Clutch Points.

Сегодня, 6 февраля, «Шарлотт Хорнетс» проиграл дома «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:124.

Форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, четырьмя подборами и семью передачами.