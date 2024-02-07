«Индиана» победила «Хьюстон»

«Индиана» на своем паркете переиграла «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:129.

Атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

«Индиана» с результатом 29-23 занимает 6-е место в Восточной конференции. «Хьюстон» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 23-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Хьюстон» — 132:129 (41:39, 27:36, 38:24, 26:30)

И: Сиакам (29), Тернер (21), Халибертон (18), Макконнелл (17).

Х: Грин (30), Брукс (23), Смит (20), Шенгюн (20 + 10 подборов).