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«Бруклин» переиграл «Атланту»

04:58
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«Бруклин» переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:108. «Нетс» одержали третью победу кряду.

«Бруклин» идет на 8-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, а «Атланта» — на 11-й.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Атланта» — 117:108 (35:28, 26:31, 34:20, 22:29)

Б: Дюрант (32), Харрис (18), Харден (16 + 11 передач).

А: Хантер (26), Янг (21 + 10 передач), Хертер (16), Капела (13 + 16 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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