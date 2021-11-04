«Бруклин» переиграл «Атланту»
«Бруклин» переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:108. «Нетс» одержали третью победу кряду.
«Бруклин» идет на 8-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, а «Атланта» — на 11-й.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Атланта» — 117:108 (35:28, 26:31, 34:20, 22:29)
Б: Дюрант (32), Харрис (18), Харден (16 + 11 передач).
А: Хантер (26), Янг (21 + 10 передач), Хертер (16), Капела (13 + 16 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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