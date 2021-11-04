«Кливленд» проиграл «Портленду», «Торонто» обыграл «Вашингтон»
«Кливленд» переиграл «Портленд» (107:104) в матче регулярного чемпионата НБА. «Трэйл Блэйзерс» потерпели третье поражение кряду.
В других встречах «Вашингтон» проиграл «Торонто» (100:109), «Индиана» обыграла «Нью-Йорк» (111:98), «Бостон» выиграл у «Орландо» (92:79), «Филадельфия» переиграла «Чикаго» (103:98).
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Портленд» — 107:104 (23:26, 37:27, 27:24, 20:27)
К: Аллен (24 + 17 подборов), Секстон (21), Гарлэнд (19 + 10 передач).
П: Лиллард (26), Пауэлл (23), Макколлум (21).
«Вашингтон» — «Торонто» — 100:109 (29:29, 19:30, 29:27, 23:23)
В: Бил (25), Харрелл (15 + 10 подборов), Нето (14).
Т: Ванвлит (33), Ануноби (21), Трент (15), Михайлюк (15).
"Индиана" - «Нью-Йорк» — 111:98 (36:22, 23:28, 21:25, 31:23)
И: Тернер (25 + 13 подборов), Леверт (21), Брогдон (17).
Н: Барретт (23), Рэндл (18 + 14 подборов), Фурнье (14).
«Орландо» — «Бостон» — 79:92 (28:26, 18:18, 10:31, 23:17)
О: Энтони (13), Картер (13 + 13 подборов), Хэмптон (12).
Б: Браун (28), Тейтум (14), Хорфорд (12 + 12 подборов), Р. Уильямс (12).
«Филадельфия» — «Чикаго» — 103:98 (29:19, 29:25, 26:28, 19:26)
Ф: Кэрри (22), Эмбиид (18), Ньянг (18).
Ч: Дерозан (37 + 10 подборов), Лавин (27), Болл (13).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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