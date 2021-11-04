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«Кливленд» проиграл «Портленду», «Торонто» обыграл «Вашингтон»

04:42
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«Кливленд» переиграл «Портленд» (107:104) в матче регулярного чемпионата НБА. «Трэйл Блэйзерс» потерпели третье поражение кряду.

В других встречах «Вашингтон» проиграл «Торонто» (100:109), «Индиана» обыграла «Нью-Йорк» (111:98), «Бостон» выиграл у «Орландо» (92:79), «Филадельфия» переиграла «Чикаго» (103:98).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Портленд» — 107:104 (23:26, 37:27, 27:24, 20:27)

К: Аллен (24 + 17 подборов), Секстон (21), Гарлэнд (19 + 10 передач).

П: Лиллард (26), Пауэлл (23), Макколлум (21).

«Вашингтон» — «Торонто» — 100:109 (29:29, 19:30, 29:27, 23:23)

В: Бил (25), Харрелл (15 + 10 подборов), Нето (14).

Т: Ванвлит (33), Ануноби (21), Трент (15), Михайлюк (15).

"Индиана" - «Нью-Йорк» — 111:98 (36:22, 23:28, 21:25, 31:23)

И: Тернер (25 + 13 подборов), Леверт (21), Брогдон (17).

Н: Барретт (23), Рэндл (18 + 14 подборов), Фурнье (14).

«Орландо» — «Бостон» — 79:92 (28:26, 18:18, 10:31, 23:17)

О: Энтони (13), Картер (13 + 13 подборов), Хэмптон (12).

Б: Браун (28), Тейтум (14), Хорфорд (12 + 12 подборов), Р. Уильямс (12).

«Филадельфия» — «Чикаго» — 103:98 (29:19, 29:25, 26:28, 19:26)

Ф: Кэрри (22), Эмбиид (18), Ньянг (18).

Ч: Дерозан (37 + 10 подборов), Лавин (27), Болл (13).

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Евгений Козинов все материалы автора
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