Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Миннесота» проиграла «Клипперс», «Мемфис» обыграл «Денвер»

05:37

«Мемфис» переиграл «Денвер» (108:106) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Миннесота» на своем паркете проиграла «Клипперс» (115:126).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Денвер» — 108:106 (37:19, 19:36, 22:28, 30:23)

М: Джарен Джексон (22), Морэнт (18), Бэйн (16), Андерсон (16).

Д: Йокич (34 + 11 подборов), Бартон (26), Портер (12 + 11 подборов).

«Миннесота» — «Клипперс» — 115:126 (23:27, 31:31, 34:45, 27:23)

М: Эдвардс (28), Таунс (18 + 11 подборов), Бизли (14).

К: Джордж (32), Джексон (29), Батюм (20).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма
Врач COVID-госпиталя рассказала о найденной девочке
0