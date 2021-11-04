«Миннесота» проиграла «Клипперс», «Мемфис» обыграл «Денвер»
«Мемфис» переиграл «Денвер» (108:106) в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече «Миннесота» на своем паркете проиграла «Клипперс» (115:126).
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Денвер» — 108:106 (37:19, 19:36, 22:28, 30:23)
М: Джарен Джексон (22), Морэнт (18), Бэйн (16), Андерсон (16).
Д: Йокич (34 + 11 подборов), Бартон (26), Портер (12 + 11 подборов).
«Миннесота» — «Клипперс» — 115:126 (23:27, 31:31, 34:45, 27:23)
М: Эдвардс (28), Таунс (18 + 11 подборов), Бизли (14).
К: Джордж (32), Джексон (29), Батюм (20).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю