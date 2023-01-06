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Брэдли Бил пропустит три матча из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил не сможет помочь команде в ближайших матчах. Как сообщает пресс-служба клуба, 29-летний американец пропустит не менее трех матчей из-за травмы.

4 января в матче регулярного чемпионата НБА против «Милуоки» (113:123) Брэдли получил растяжение левого подколенного сухожилия. Через неделю игроку предстоит пройти повторное обследование.

В этом сезоне Бил сыграл в 24 матчах, набирая в среднем по 22,9 очка, 3,5 подбора и 5,2 передачи.

БК Вашингтон Уизардс
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