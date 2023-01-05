«Лейкерс» без Леброна и Дэвиса обыграли «Майами»

«Лейкерс» дома обыграли «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:109. В составе «Лос-Анджелеса» 32 очка на счету Денниса Шредера. У «Хит» больше всех набрали Бэм Адебайо (30+13) и Джимми Батлер (27).

Хозяева играли без Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

В другом матче «Голден Стэйт» дома проиграл «Детройту» — 119:122. Команды обменялись трехочковыми на последних секундах матча. Победный бросок в исполнении Садика Бей принес гостям победу.

В составе «Уорриорз» больше всех набрал Клэй Томпсон — 30 очков. У «Пистонс» 29 очков на счету Бояна Богдановича.

«Сакраменто» дома проиграл «Атланте» — 117:120. В составе «Кингз» больше всех набрали Де'Аарон Фокс (25 очков), Кевин Хертер (24) и Харрисон Барнс (22). У «Хокс» 22 очка на счету Джейсона Коллинза и Деандре Хантера.

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«Голден Стэйт» — «Детройт» — 119:122 (26:34, 30:26, 32:31, 31:31)

5 января. Сан-Франциско. «Chase Center».

«ЛА Лейкерс» — «Майами» — 112:109 (32:23, 20:25, 27:30, 33:31)

5 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

«Сакраменто» — «Атланта» — 117:120 (30:30, 28:31, 30:30, 29:29)

5 января. Сакраменто. Golden 1 Center.