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«Бостон» выведет из обращения номер Гарнетта

02:27

«Бостон» объявил, когда состоится церемония, посвященная бывшему игроку команды Кевину Гарнетту. 45-летний американец является 15-кратным участником Матча всех звезд НБА.

13 марта 2022 года перед матчем регулярного чемпионата НБА против «Далласа» официально будет выведен из обращения номер 5, под которым выступал Гарнетт.

Кевин Гарнетт выступал за «Бостон» с 2007 по 2013 год, вместе с этой командой он стал чемпионом НБА в 2008 году.

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Евгений Козинов все материалы автора

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