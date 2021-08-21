«Бостон» выведет из обращения номер Гарнетта
«Бостон» объявил, когда состоится церемония, посвященная бывшему игроку команды Кевину Гарнетту. 45-летний американец является 15-кратным участником Матча всех звезд НБА.
13 марта 2022 года перед матчем регулярного чемпионата НБА против «Далласа» официально будет выведен из обращения номер 5, под которым выступал Гарнетт.
Кевин Гарнетт выступал за «Бостон» с 2007 по 2013 год, вместе с этой командой он стал чемпионом НБА в 2008 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю