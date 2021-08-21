«Голден Стэйт» рассчитывает на возвращение Томпсона к рождественским матчам

«Голден Стэйт» рассчитывают на возвращение атакующего защитника Клэя Томпсона до конца года, сообщает ESPN. Ожидается, что игрок примет участие в рождественском матче против «Финикса» 25 декабря.

«Клэй может вернуться и раньше, но в клубе рассчитывают на Рождество, чтобы игрок правильно набрал кондиции. Многие могут подумать, что все затягивается, но Томпсон получил травму 18 ноября, так что пройдет 13 месяцев», — заявила Шелберн.

Напомним, Томпсон получил разрыв ахилла в ноябре прошлого года, и с тех пор не выходит на паркет.