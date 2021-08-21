«Голден Стэйт» рассчитывает на возвращение Томпсона к рождественским матчам
«Голден Стэйт» рассчитывают на возвращение атакующего защитника Клэя Томпсона до конца года, сообщает ESPN. Ожидается, что игрок примет участие в рождественском матче против «Финикса» 25 декабря.
«Клэй может вернуться и раньше, но в клубе рассчитывают на Рождество, чтобы игрок правильно набрал кондиции. Многие могут подумать, что все затягивается, но Томпсон получил травму 18 ноября, так что пройдет 13 месяцев», — заявила Шелберн.
Напомним, Томпсон получил разрыв ахилла в ноябре прошлого года, и с тех пор не выходит на паркет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю