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Сегодня, 06:02

«Бостон» переиграл «Вашингтон». Тейтум оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на своем паркете выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:129. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 35 очков и 10 подборов.

В другой встрече «Торонто» обыграл «Хьюстон» — 107:104. Разыгрывающий защитник «Рэпторз» Иммануэл Куикли стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 133:129 (31:35, 33:36, 36:16, 33:42)

Б: Тейтум (35 + 10 подборов), Порзингис (34 + 11 подборов), Холидэй (20), Браун (18).

В: Авдия (24 + 11 подборов), Кисперт (24), Кулибали (21), Пул (19), Джонс (17), Кузма (17).

«Торонто» — «Хьюстон» — 107:104 (34:20, 27:29, 27:22, 19:33)

Т: Куикли (25), Барретт (21), Пелтль (16 + 12 подборов ), Барнс (13 + 10 подборов).

Х: Брукс (20), Уитмор (17), Смит (12 + 12 подборов), А. Холидэй (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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