«Милуоки» выиграл у «Шарлотт». Лиллард набрал 26 очков

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«Милуоки» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:84. «Бакс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Разыгрывающий защитник Дэмиан Лиллард набрал 26 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Милуоки» с результатом 34-19 занимает 3-е место в Восточной конференции. «Хорнетс» идут на 13-й строчке — 10-41.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Шарлотт» — 120:84 (31:17, 35:21, 33:25, 21:21)

М: Лиллард (26), Бизли (21), Портис (18), Я. Адетокунбо (15 + 15 подборов).

Ш: Миллер (16), Ричардс (16 + 11 подборов), Макгауэнс (15), Смит (13).