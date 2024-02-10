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Сегодня, 05:37

«Атланта» на выезде переиграла «Филадельфию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:127. «Сиксерс» потерпели четвертое поражение подряд.

Разыгрывающий защитник «Хокс» Трэй Янг набрал 37 очков и сделал 12 передач, став самым результативным игроком встречи.

«Филадельфия» с результатом 30-21 идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Атланта» занимает 10-ю строчку — 23-29.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Атланта» — 121:127 (26:37, 30:36, 30:30, 35:24)

Ф: Убре (28 + 12 подборов), Харрис (21), Пэйн (20), Хилд (20), Рид (12 + 13 подборов).

А: Янг (37 + 12 передач), Оконгву (21), Бей (18 + 11 подборов), Богданович (13), Джонсон (11 + 11 подборов), Хантер (11).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Атланта Хокс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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