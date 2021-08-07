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«Лейкерс» объявил о переходе Уэстбрука

04:23
Расселл Уэстбрук. Фото NBA
Расселл Уэстбрук. Фото NBA

«Лейкерс» на официальном сайте объявили о переходе разыгрывающего защитника «Вашингтона» Расселла Уэстбрука.

Ранее стало известно, что клуб из Лос-Анджелеса ради Уэстбрука расстался с Кайлом Кузмой, Монтрезом Харреллом, Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и 22-м пиком драфта НБА-2021.

В сезоне-2020/21 Уэстбрук сыграл в 65 матчах и набирал в среднем по 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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