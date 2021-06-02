«Бостон» объявил об уходе главного тренера и генерального менеджера

«Бостон» на официальном сайте объявил, что Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям. В том числе, Стивенс будет заниматься поисками нового главного тренера.

Дэнни Эйндж уходит с поста президента по баскетбольным операциям. Он еще некоторое время продолжит работать во фронт-офисе в межсезонье в переходный период.

«Бруклин» дома победил «Бостон» со счетом 123:109 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Бруклин» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1. Команда из Нью-Йорка вышла во второй раунд плей-офф впервые с сезона-2013/14.

До этого в четырех сезонах подряд «Селтикс» доходили как минимум до второго раунда.