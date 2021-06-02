«Бостон» объявил об уходе главного тренера и генерального менеджера
«Бостон» на официальном сайте объявил, что Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям. В том числе, Стивенс будет заниматься поисками нового главного тренера.
Дэнни Эйндж уходит с поста президента по баскетбольным операциям. Он еще некоторое время продолжит работать во фронт-офисе в межсезонье в переходный период.
«Бруклин» дома победил «Бостон» со счетом 123:109 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бруклин» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1. Команда из Нью-Йорка вышла во второй раунд плей-офф впервые с сезона-2013/14.
До этого в четырех сезонах подряд «Селтикс» доходили как минимум до второго раунда.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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