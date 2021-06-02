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Джейсон Кидд и Ллойд Пирс претендуют на должность главного тренера «Бостона»

18:47
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Основными претендентами на должность главного тренера «Бостона» называют Джейсон Кидд и Ллойд Пирс, сообщает Yahoo Sports.

48-летний Кидд в данный момент является ассистентом главного тренера «Лейкерс». Он имеет опыт работы главным тренером в «Милуоки» и «Бруклине».

45-летний Пирс пока находится без работы. 1 марта Ллойд был отправлен в отставку с должности главного тренера «Атланты» после старта сезона с результатом 14-20.

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