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«Бостон» в овертайме обыграл «Милуоки», «Кливленд» переиграл «Детройт»

05:51
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«Бостон» переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:113. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Селтикс» Деннис Шредер, набравший 38 очков.

В другой встрече «Кливленд» выиграл у «Детройта» — 98:78.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Милуоки» — 122:113 OT (30:30, 21:25, 37:26, 20:27, 14:5)

Б: Шредер (38), Тейтум (27 + 11 подборов), Смарт (19).

М: Портис (22), Аллен (21), Холидэй (17 + 13 передач).

«Кливленд» — «Детройт» — 98:78 (24:18, 28:23, 22:11, 24:26)

К: Гарлэнд (21), Осман (17), Мобли (16).

Д: Грант (16), Джексон (12), Джош Джексон (11).

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Евгений Козинов все материалы автора
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