«Бостон» в овертайме обыграл «Милуоки», «Кливленд» переиграл «Детройт»
«Бостон» переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:113. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Селтикс» Деннис Шредер, набравший 38 очков.
В другой встрече «Кливленд» выиграл у «Детройта» — 98:78.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Милуоки» — 122:113 OT (30:30, 21:25, 37:26, 20:27, 14:5)
Б: Шредер (38), Тейтум (27 + 11 подборов), Смарт (19).
М: Портис (22), Аллен (21), Холидэй (17 + 13 передач).
«Кливленд» — «Детройт» — 98:78 (24:18, 28:23, 22:11, 24:26)
К: Гарлэнд (21), Осман (17), Мобли (16).
Д: Грант (16), Джексон (12), Джош Джексон (11).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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