Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Шарлотт» выиграл у «Нью-Йорка»

05:25
Теги:

«Шарлотт» обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:96. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Никс» Кемба Уокер, набравший 26 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 104:96 (18:34, 28:21, 34:21, 24:20)

Ш: Бриджес (24), Хэйворд (22), Розир (18).

Н: Уокер (26), Беркс (15), Робинсон (11).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Олимпийская чемпионка бьется за честное имя 12 лет. Но бессилен даже суд по правам человека
Задержан подозреваемый в убийстве супруги и дочери отец семейства
0