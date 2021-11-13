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«Нью-Орлеан» проиграл «Бруклину», «Портленд» обыграл «Хьюстон»

06:36
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«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпоината НБА — 92:104. В других встречах «Финикс» обыграл «Мемфис» (119:94), «Оклахома-Сити» выиграла у «Сакраменто» (105:103), «Бруклин» переиграл «Нью-Орлеан» (120:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Портленд» — 92:104 (27:30, 18:25, 22:26, 25:23)

Х: Портер (18), Тэйт (14), Шенгюн (12), Гордон (11).

П: Лиллард (20), Макколлум (17), Литтл (13 + 14 подборов).

«Мемфис» — «Финикс» — 94:119 (23:36, 20:26, 21:30, 30:27)

М: Морэнт (26 + 12 подборов), Джарен Джексон (19).

Ф: Букер (17), Краудер (17), Пол (15 + 12 передач).

«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 105:103 (16:23, 32:39, 29:24, 28:17)

О: Гилджес-Александер (22), Дорт (22), Бэйзли (15).

С: Барнс (21), Фокс (16), Холмс (16 + 15 подборов).

"Нью-Орлеан" - «Бруклин» — 112:120 (25:33, 34:33, 24:29, 29:25)

Н: Валанчюнас (20 + 12 подборов), Темпл (17), Александер-Уокер (16).

Б: Харден (39 + 12 передач), Дюрант (28), Харрис (24).

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Евгений Козинов все материалы автора
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