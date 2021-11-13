«Нью-Орлеан» проиграл «Бруклину», «Портленд» обыграл «Хьюстон»
«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпоината НБА — 92:104. В других встречах «Финикс» обыграл «Мемфис» (119:94), «Оклахома-Сити» выиграла у «Сакраменто» (105:103), «Бруклин» переиграл «Нью-Орлеан» (120:112).
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «Портленд» — 92:104 (27:30, 18:25, 22:26, 25:23)
Х: Портер (18), Тэйт (14), Шенгюн (12), Гордон (11).
П: Лиллард (20), Макколлум (17), Литтл (13 + 14 подборов).
«Мемфис» — «Финикс» — 94:119 (23:36, 20:26, 21:30, 30:27)
М: Морэнт (26 + 12 подборов), Джарен Джексон (19).
Ф: Букер (17), Краудер (17), Пол (15 + 12 передач).
«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 105:103 (16:23, 32:39, 29:24, 28:17)
О: Гилджес-Александер (22), Дорт (22), Бэйзли (15).
С: Барнс (21), Фокс (16), Холмс (16 + 15 подборов).
"Нью-Орлеан" - «Бруклин» — 112:120 (25:33, 34:33, 24:29, 29:25)
Н: Валанчюнас (20 + 12 подборов), Темпл (17), Александер-Уокер (16).
Б: Харден (39 + 12 передач), Дюрант (28), Харрис (24).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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