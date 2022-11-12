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12 ноября, 05:27

«Бостон» обыграл «Денвер», «Орландо» выиграл у «Финикса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на своем паркете переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:112. В другой встрече «Орландо» выиграл у «Финикса» — 114:97.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Денвер» — 131:112 (33:25, 33:32, 31:34, 34:21)

Б: Тейтум (34), Браун (25), Хорфорд (21), Г. Уильямс (13).

Д: Йокич (29), Гордон (17), Браун (16 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (15).

«Орландо» — «Финикс» — 114:97 (30:23, 28:29, 29:22, 27:23)

О: Картер (20 + 10 подборов), Ф. Вагнер (17), Саггс (16), Бол (13 + 15 подборов).

Ф: Пэйн (22), Букер (17), Эйтон (14).

БК Бостон Селтикс
БК Денвер Наггетс
БК Орландо Мэджик
БК Финикс Санс
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